RMC SPORT - Ag. Milinkovic: “C'è interesse ma niente accordi con altri club”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mateja Kezman, agente del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, ha fatto il punto sul suo assistito attraverso le frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione Il VAR dello Sport. “Per quanto riguarda il futuro di Sergej, devo dire per prima cosa che la Lazio sta avendo una grande importanza in questi ultimi anni a livello internazionale, ora si gioca la qualificazione in Champions League e quindi la società e i giocatori hanno bisogno di serenità. Posso dire che in questo preciso momento non c’è alcun accordo con nessun club ma, allo stesso tempo, posso affermare che l’interesse nei confronti del giocatore è enorme”, le parole del procuratore in merito al calciatore biancoceleste.