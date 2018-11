RMC SPORT - Ag. Pavoletti: "Auguro chance con l'Italia, non deluderebbe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta con la Juventus ha rappresentato uno stop per il Cagliari, ma nulla toglie al buon avvio dei sardi in campionato. Tra i protagonisti, Leonardo Pavoletti. Ai microfoni di RMC Sport, ha parlato Giovanni Branchini, agente dell'ariete rossoblù. Anche della possibilità di vedere Pavoloso con la maglia dell'Italia di Mancini: "Io penso che l'allenatore della Nazionale abbia preso in mano un gruppo da verificare e ricostruire, quindi penso che abbia fatto delle verifiche su giocatori che conosceva meno e voleva valutare. Mi auguro che possa rientrare anche Pavoletti in questo novero di giocatori, ha espresso qualità chiare: è un centravanti classico, con caratteristiche facili da leggere. Poi dipende dalle esigenze di ogni allenatore, personalmente posso dire che mi farebbe molto piacere che gli venisse data un'opportunità: ha fatto la gavetta ed è cresciuto gradualmente, ragion per cui sta ancora crescendo. Ma penso che abbia raggiunto una maturazione tale per cui non sarebbe una bestemmia se venisse convocato in azzurro. E sono convinto che non deluderebbe".