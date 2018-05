RMC SPORT - Ag. Verdi: "Futuro di Simone? Valuteremo dopo la Nazionale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli. Ecco le dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "È stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non ci sia giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne parleremo".