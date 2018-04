RMC SPORT - Agostini: "Difficile arginare il Liverpool ma Roma ingenua"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del secondo tempo di Liverpool-Roma, a RMC Sport Live Show ha parlato l'ex giallorosso Massimo Agostini: "Difficile giocare contro Mané-Salah ma c'è un po' di ingenuità da parte della difesa della Roma. Ci sono delle imprecisioni gravi per dei giocatori di questo calibro. Hanno concesso troppo spazio a Salah sia sul primo che sul secondo gol. Sono errori che poi paghi a caro prezzo. Il Liverpool è una squadra velocissima, che non molla un centimetro e lo dimostra anche ciò che sta facendo in campionato. Non si accontentano mai".

E' una Roma diversa a quella vista a Barcellona. Quella era una squadra più viva?

"Il Barcellona aveva dato meno preoccupazioni e comunque la Roma era riuscita a far gol ed aveva creato diverse occasioni da gol. I giallorossi anche stasera non erano partiti male, con la traversa di Kolarov poi però ci sono stati i quindici minuti finali del primo tempo in cui il Liverpool ha preso il sopravvento e da lì poi hanno dilagato".

Salah, è l'alternativa più credibile a Cristiano Ronaldo per il Pallone d'Oro?

"Dipenderà tanto dalla finale se sarà Real Madrid-Liverpool. Se Salah dovesse vincere, considerando anche quanto fatto in campionato, potrebbe anche spodestare sia Messi che Ronaldo. Salah è un top player e lo aveva già dimostrato in Italia"