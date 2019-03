RMC SPORT - Agostini: "Lazio partita meglio, il vantaggio è meritato".

© foto di Federico De Luca

Massimo Agostini, ex attaccante anche della Roma, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo del derby Lazio-Roma: "Nei miei due anni di Roma non ho disputato il derby perché la Lazio era in Serie B. Ma anche se non ci sono stati derby la passione dei tifosi giallorossi è sempre stata grande. Per me sono stati due anni eccezionali perché arrivavo da Cesena e trovarsi in Serie A in mezzo a tanti campioni ti fa solo crescere come uomo e come giocatore".

Che pensi di Zaniolo?

"E' uno dei giovani che Mancini ha avuto il coraggio di scoprire e farlo giocare prima di tutti gli altri. Di conseguenza la Roma ha capito la grandezza di Zaniolo e ora sta dimostrando il suo valore. Il derby di stasera è una partita molto intensa con la Lazio che è partita più forte della Roma. Il vantaggio della Lazio è meritato anche se la Roma sta giocando con un assetto spregiudicato e molto offensivo".

Ti rivedi un po' in Edin Dzeko?

"Lui a livello strutturale è piazzato meglio ed è più possente. Io avevo gamba ma ero più mingherlino e mi avevano insegnato a fare il doppio ruolo, prima o seconda punta. Anche Dzeko sa giocare per la squadra ma la differenza è sicuramente sul piano fisico".

Il Milan ha vinto contro il Sassuolo e ora è terzo in classifica. Te lo aspettavi?

"Paquetà ha dato un equilibrio fondamentale al centrocampo del Milan mentre Piatek ha dato profondità e dentro l'area non sbaglia un pallone. Maldini e Leonardo erano già contenti prima. Paquetà e Piatek sono stati due acquisti ponderati dalla società. Piatek aveva già segnato tanto con il Genoa e il Milan è andato a botta sicura. Hanno fatto tombola lasciando andare Higuain e prendendo Piatek".

Zaniolo, tu hai giocato con il padre?

"Sì ho giocato con Igor, un centravanti di razza, da area di rigore. Era uno che picchiava e vedeva molto bene la porta. Forse non ha fatto una gran carriera per il suo carattere, era un tipo un po' rissoso specie quando veniva provocato. Era difficile arginarlo in queste situazioni ma era un centravanti di grande qualità".