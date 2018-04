RMC SPORT - Agostini: "Salah batti Ronaldo e il Pallone d'Oro sarà tuo"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport Live Show ha parlato l'ex giallorosso Massimo Agostini, interpellato riguardo la possibile assegnazione del Pallone d'Oro, ne ha parlato in questi termini: "Dipenderà tanto dalla finale se sarà Real Madrid-Liverpool. Se Salah dovesse vincere, considerando anche quanto fatto in campionato, potrebbe anche spodestare sia Messi che Ronaldo. Salah è un top player e lo aveva già dimostrato in Italia"