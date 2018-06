RMC SPORT - Agroppi: "Chiesa? Tutti i giocatori hanno un prezzo"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto nel pomeriggio di RMC Sport all'interno di Maracanà, l'ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

Della Valle ha detto che le fondamenta non si toccano. Chiesa rimarrà ala Fiorentina?

"Si diceva lo stesso per Bernardeschi, Ljaijc e tanti altri giovani. Della Valle dice quello che deve dire, ma tutto ha un prezzo: se arrivano offerte da far girare la testa, anche Chiesa andrà via. Per una squadra come la Fiorentina sono sacrifici che vanno fatti. Sono stati ceduti giocatori come Rumenigge e Zidane...".

È pronto per un salto del genere?

"È molto forte ma deve ancora maturare: è giovane, gli farei fare un altro anno a Firenze. Bisogna prima crescere per poter reggere le pressioni dei grandi club. In più Chiesa gioca in casa: ha l'affetto della città, della squadra, della famiglia. Che fretta c'è di andarsene? Questo è il momento di crescere protetto, poi verrà il momento di andare in grandi club".

Bruno Peres torna a Torino?

"Peccato (ride n.d.r). Il Torino è la squadra giusta per lui: è un club che non può ambire a chissà cosa. I presidenti cinesi, arabi, americani hanno rovinato il calcio con l'investimento di tutti questi soldi. Quando arrivano tutti questi soldi vincono solo poche squadre, anche gli allenatori finiscono per influire poco".