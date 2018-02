RMC SPORT - Ag.Sepe: "L'anno prossimo titolare: a Napoli o altrove"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Mario Rui (clicca sul link in basso per leggere). Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato anche di Luigi Sepe, secondo portiere del Napoli: "Sepe ha grandissimi qualità e non ha nulla da invidiare a nessun portiere italiano - ha dichiarato Giuffredi nel corso della trasmissione 'AtuttoNapoli' -. L'ambizione di Sepe è quella di fare il titolare e questo ruolo lo può ricoprire a Napoli o altrove. Vuole giocare: se ci sarà la possibilità di farlo a Napoli saremo contenti, altrimenti andrà a dimostrare le sue qualità altrove. Quest'anno il progetto era fare il secondo a Napoli ma se in estate il Napoli non punterà su di lui saremo noi a puntare su un'altra squadra. Non ha più 20 anni, ma 26 e ha l'ambizione di dimostrare di essere un grande portiere".