RMC SPORT - Ajax, l'ex team manager: "Younes-Milik top. Napoli, EL possibile"

Attraverso RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, l'ex team manager dell'Ajax David Endt ha commentato la prima rete siglata da Amin Younes con la maglia del Napoli.

Conosce bene Younes, ex calciatore del club di Amsterdam. Come lo vede in azzurro? "Sono molto felice per lui, il gol è il massimo per un attaccante. Abbiamo atteso tanto per vederlo all'opera, ma non mi stupisce perché Younes ha sempre saputo segnare. L'ha fatto anche all'Ajax, nonostante giochi come esterno offensivo".

Un altro ex Ajax è Milik, che vive la miglior stagione in azzurro. "Ha il gol nel sangue, purtroppo è stato infortunato per tanto tempo. Quindi per recuperare serviva il ritmo dopo aver ritrovato il coraggio, ora è esploso. Segna con continuità, è un segnale che ha ritrovato la miglior forma fisica e mentale. E' un calciatore da Napoli".

Da team manager ha vinto la Coppa Uefa nel 1992 nella doppia finale contro il Torino. Questo Napoli può arrivare alla finale di Baku? "Certo, il Napoli ha qualità e un tecnico molto esperto che può guidare la squadra in maniera giusta. Non vedo avversari temibili. Con la giusta fame, il Napoli può arrivare in finale. Per gli azzurri è giunto il momento di vincere qualche trofeo in Europa, da cinque anni si vede un Napoli in crescendo senza sfruttare adeguatamente le proprie qualità. Forse con Ancelotti l'esito può essere diverso, lo spero davvero".