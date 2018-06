RMC SPORT - Albertini: "Mancini un grande, ma deve avere i giocatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Demetrio Albertini, ex giocatore anche del Milan, ha parlato a RMC Sport a margine di Giochi senza barriere: "Mancini? Lui deve fare il ct e provare a plasmare una squadra che deve ritrovarsi. Ha l'esperienza giusta ed è un grande allenatore. Speriamo sia l'uomo giusto ma deve anche avere il materiale giusto".

Il Napoli ha fatto un gran colpo a riportare Ancelotti in Italia?

"E' un top player. Il calcio italiano attraverso il Napoli ha ritrovato un grande allenatore, un top player come Messi o Ronaldo. Ora il Napoli ha bisogno di giocatori per fare il salto di qualità e vincere, cosa che non è riuscito a fare sino ad ora".