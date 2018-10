RMC SPORT - Allegri: "A Dybala serviva il gol. E a noi i gol di Dybala"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in zona mista dopo il successo per 3-0 contro lo Young Boys. Questo quanto raccolto da RMC Sport: "Dybala è in crescita così come tutta la squadra. Sono contento, ne aveva bisogno e noi abbiamo bisogno dei suoi gol. La squadra sta crescendo, stasera abbiamo fatto una bella partita ma ora dobbiamo pensare a Udine per chiudere un ciclo. Qualche pecca nella prestazione? Bisognava essere più lucidi e fare più gol, perché alla fine conterà la differenza reti. Kean? Si è dato da fare, ma lui quando gioca è sempre pericoloso".