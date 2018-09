RMC SPORT - Allegri: "Col Valencia prova di maturità. VAR? Poteva aiutare"

Fonte: Edoardo Siddi

Battuto il Valencia 2-0, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato il risultato e ovviamente l’espulsione di Ronaldo: ”Posso solamente dire, come giustamente dice il presidente, che il Var avrebbe sicuramente aiutato l'arbitro in una decisione al 29' del primo tempo, in una partita delicata come quella di ieri sera, con il danno che poi ci sarà nelle prossime giornate".

Ronaldo è uscito in lacrime.

“Ci ho parlato poco perché dovevo sistemare la squadra alla fine del primo tempo, però le immagini sono chiare, ecco perché il Var potrebbe aiutare".

Avete vinto senza Ronaldo e in inferiorità.

“È stata una bella vittoria perché finché è stato in campo Ronaldo la squadra ha giocato bene, ha tirato molto, ha creato diverse palle gol ed era padrona del campo. Poi in dieci abbiamo sofferto poco e niente, c'è stato questo rigore, fino al secondo rigore nostro abbiamo difeso in modo ordinato senza subire neanche un tiro. Poi alla fine era normale qualche tiro, c'era stanchezza, ma Szczesny l'unica parata che ha fatto l'ha fatta sul rigore".

La squadra ha giocato da squadra e in Europa non è mai facile.

"Infatti ieri quando ho detto che questo era un passaggio importante per il prosieguo della Champions, lo ha dimostrato stasera la squadra, soprattutto con un avversario buono e con un pubblico che spingeva. Ci voleva una prova di grande maturità, grande voglia e volontà di portare a casa il risultato".

Confermata la grande voglia che avete di arrivare fino in fondo quest'anno.

"La voglia di vincere questa partita anzitutto. La Juventus quando partecipa alle competizioni partecipa sempre per vincere. E lo ha dimostrato anche nei miei quattro anni di Champions dove ha giocato due finali e due volte siamo usciti in modo un pochino fortunato. E quest'anno siamo ripartiti di nuovo con l'aggiunta di Ronaldo, di Emre Can, di giocatori importanti che hanno aumentato la qualità della rosa. Lasciare giocatori fuori infatti è sempre difficile, però bisogna cercare di vincere le partite e arrivare in fondo".

Adesso la strada è in discesa.

"Sicuramente è più in discesa, c'è da fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto perché non era semplice".

Per Ronaldo oltre il danno la beffa. Potrebbero arrivare due giornate di squalifica e salterebbe la gara col Manchester.

"Vediamo, speriamo di no. Intanto pensiamo al campionato perché abbiamo tre partite, di cui uno scontro diretto. Dobbiamo riprendere il cammino. Poi abbiamo lo Young Boys e poi col Manchester vedremo dopo la sosta".

Bernardeschi ha fatto una gara di grande sacrificio.

"Federico è arrivato l'anno scorso alla Juventus, in poco tempo è cresciuto e ha capito cosa si deve fare in una grande squadra, ha cominciato a crescere tatticamente, fisicamente, ma soprattutto il salto in avanti che ha fatto - ed è merito suo - lo ha fatto a livello mentale".

Di Khedira e Douglas Costa si sa qualcosa?

“Khedira ha sentito un po' il flessore, Douglas Costa l'adduttore, oltre che la botta. Douglas Costa è la dimostrazione che quando succedono quelle cose come domenica, il consumo delle energie a livello mentale e nervoso è tantissimo, e gli infortuni sono dietro l'angolo. E così è stato".

Il rigore di Rugani?

"Non l'ho visto, ma è stato molto bravo Szczesny a parare".