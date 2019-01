RMC SPORT - Allegri: "CR7 bene senza ossessione gol, Spinazzola resta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in zona mista dopo il match con il ChievoVerona. C'era anche il microfono di RMC Sport a raccogliere le dichiarazioni del mister bianconero.

L'unica nota stonata è il rigore fallito da Cristiano Ronaldo. "Non ha proseguito la striscia positiva di reti, ha fatto un bel secondo tempo, tecnico. Ha giocato senza l'ossessione del gol, infatti nel secondo tempo ha avuto 3-4 palle importanti tra cui il rigore. Nel primo tempo, invece, abbiamo sbagliato diverse situazioni perché abbiamo avuto troppa fretta, cosa che nel secondo tempo non abbiamo avuto".

Un giudizio su Dybala che è riuscito a svariare per tutto il campo con tanta qualità. "Ha fatto una partita importante, credo una delle migliori sotto l'aspetto tecnico. Paulo sta crescendo molto, deve proseguire su questa strada che lo porterà a diventare un giocatore straordinario. E comunque i gol li farà sempre, perché finora le occasioni le ha avute. E' normale che in questo momento deve trovare un equilibrio dentro se stesso, dove non deve essere ossessionato dal gol, perché alla fine della stagione 10-12 gol li farà".

Ha visto Spinazzola bene negli ultimi minuti. Resta in bianconero? "Spinazzola è un giocatore della Juventus e rimane alla Juventus".