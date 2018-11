RMC SPORT - Allegri: "Errore Szczesny sull'1-2? No, punizione calciata bene"

Fonte: Intervista a cura di Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"E' stata una serata in cui la squadra ha disputato una bella partita. Si tratta di una sconfitta indolore, perché siamo ancora in testa al raggruppamento". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di 'RMC Sport' nella mixed zone dell'Allianz Stadium dopo la sconfitta contro il Manchester United. "Nel calcio - prosegue - non puoi pensare di vincere tutte le partite, questo ko è stato inaspettato per come hanno giocato i ragazzi. La squadra sta bene, ora però dobbiamo essere bravi a reagire subito. Questa sconfitta ci insegna che dall'inizio del campionato sbagliamo molto, dobbiamo essere più concreti. Però, ripeto, nel calcio non puoi sempre vincere e ci sta possa andar storto qualcosa. Dopo quattro partite abbiamo nove punti, siamo primi nel girone. Stasera la squadra ha disputato una buona partita, anche se poi la cosa importante sono i punti".

C'è forse qualche difficoltà nel chiudere i match?

"Stasera abbiamo avuto la possibilità di chiudere il match prima. Stiamo bene fisicamente e ora dobbiamo reagire per far risultare indolore questa sconfitta. E' meglio perdere partite come questa".

Peccato per aver reso vano il bel gol di Cristiano Ronaldo.

"Un gol straordinario con un bel passaggio di Bonucci. La squadra ha fatto tutto bene per 86 minuti".

Szczesny ha colpe sul secondo gol dello United?

"La punizione è stata calciata molto bene e tra l'altro la palla stava uscendo, poi Alex Sandro l'ha rimessa in mezzo e Bonucci l'ha spedita in rete. Nel calcio può succedere".