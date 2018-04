RMC SPORT - Allegri: "Ho dormito poco. Juve ha ancora 1 punto in più"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato questa mattina a Roma presso la sede del CONI a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da RMC Sport.

Come ha dormito stanotte?

"Stanotte ho dormito dopo, visto che avevo il treno alle 5 questa mattina per venire qui. Sapevamo che quest'anno sarebbe stata dura, ora pensiamo una gara per volta. Abbiamo una settimana per recuperare energie e preparare al meglio la prossima sfida. La Juve ha ancora un punto di vantaggio".

Cosa non le è piaciuto?

"Non è stata una bella partita. Loro hanno avuto un po' più di gestione del pallone, ma non ci sono state grandi conclusioni. C'è stato questo episodio al 90esimo che potevamo gestire meglio, ma il calcio è questo, sono cose che succedono. Ora abbiamo partite difficili, ma nel calcio non c'è nulla di scontato. E' una bella settimana, sarà un bel finale di stagione".