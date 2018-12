© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria sulla Roma Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "I ragazzi hanno fatto una buona partita contro una buona Roma. Dopo l'1-0 non abbiamo chiuso la partita e poi c'è stata una reazione da parte loro. Mandzukic? Stiamo tutti bene. Mario è generoso e stasera ha fatto una bella partita come i compagni. Ha capito che quando si difende va fatto tutti insieme. Dybala? Ha fatto una buona partita ma non potevo togliere centimetri mentre avevo bisogno di un altro giocatore e l'ho cambiato. Ronaldo riposerà a Bergamo? Vediamo. Una delle prossime due partite si metterà a disposizione".