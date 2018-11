RMC SPORT - Allegri: "Primo posto? Intanto abbiamo passato il turno"

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Siddi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'obiettivo era quello di passare il turno, perché in Champions a marzo devi comunque giocare con le più forti". Chiaro e tondo, Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria interna col Valencia e il primo posto sfumato soltanto all'ultimo minuto per il contestuale successo del Manchester United, il tecnico bianconero non fa certo drammi: "Se ne capiterà una delle più forti ci giocheremo, se saremo bravi e un pizzico fortunati passeremo. Questa è la Champions: non si può sperare di giocare contro squadre non di pari valore. Intanto abbiamo passato il turno, c'è da fare i complimenti ai ragazzi per quanto fatto. C'è da affrontare l'ultima partita, comunque il Manchester è costretto a vincere a Valencia. Intanto ora bisogna pensare alla Fiorentina".

Cosa le è piaciuto e cosa no?

"Dopo l'1-0 bisognava chiudere in contropiede, bisogna essere più lucidi. Mi è piaciuto che nel secondo tempo abbiamo avuto più pazienza".

Alex Sandro come sta?

"Ha sentito un dolore al flessore, vedremo. Però Cuadrado sta bene, Cancelo sta bene, Spinazzola sta iniziando a stare bene".