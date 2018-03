RMC SPORT - Allegri: "Stiamo crescendo fisicamente, è un buon segnale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di RMC Sport in zona mista nel post partita del recupero di Serie A tra i bianconeri e l'Atalanta: "I ragazzi stanno crescendo fisicamente. Tutte le partite ultimamente le finiamo in crescendo e questo è un buon segnale, contro una squadra fisica, ben organizzata, tecnica, nel primo tempo difficilmente potevamo ripartire perché loro ci erano attaccati, dovevamo muoverci un po' di più nella costruzione però contro l'Atalanta non era semplice. Dybala? Deve fare da unione tra i centrocampisti, i difensori e gli attaccanti e poi ha avuto anche occasione per fare gol. Champions? Real Madrid e Barcellona sono le favorite. Higuain? Ha fatto una bella prestazione e sono contento".