RMC SPORT - Allegri: "Vincere non è mai normale. È sempre straordinario"

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus dei record. È quella di Massimiliano Allegri, che però assicura: "Non ci penso perché mi diverto molto ad allenare e vedere queste partite, poi fra tanti anni magari ci ricorderemo di quello che abbiamo fatto, di quello che ci hanno regalato questi ragazzi e che ci ha dato questa società. Nel calcio vincere non è normale, è straordinario. Questa mentalità porta a vedere il calcio in modo diverso".

Higuain fuori.

"Bisogna sceglierne undici, Higuain l'ho lasciato fuori perché poteva essere un cambio importante. Si poteva giocare per 120 minuti e Mandzukic entrando a partita in corso rende di meno. Non scordiamoci che Higuain ha dato la zampata sul campionato".

Come ha visto il Milan?

"Il calcio è fatto di episodi, è normale che se cali a livello di tensione poi la Juventus ti punisce".