RMC SPORT - Alvarez: "Sto bene alla Samp ma nel calcio mai dire mai"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Il trequartista della Samp, Ricardo Alvarez, ha parlato a margine della festa del Sampdoria Club Jolly AMT: "Con i tifosi mi sono sempre trovato bene, è un piacere stare con loro in queste serate e inoltre la beneficenza è una cosa molto importante. Giampaolo? Ho sempre avuto un buon rapporto, quest'anno è andata benissimo e quando sono stato chiamato in causa ho sempre cercato di aiutare i miei compagni. Mi sarebbe piaciuto giocare un po' di più, è sempre così per i calciatori, ma sono contento perché la Samp ha fatto un bel campionato. I fischi? Fanno parte del gioco ma cerco di fare sempre il massimo. Può comunque capitare di riceverli. L'Europa? Abbiamo fatto uno buonissima stagione anche se il finale di ha lasciato l'amaro in bocca. Gli obiettivi sono comunque stati centrati e siamo andati anche oltre a ciò che ci eravamo prefissati a inizio anno. Il futuro? Non lo so, ho ancora un anno di contratto e sto bene ma nel calcio non si sa mai. Ripeto comunque che qua mi trovo molto bene".