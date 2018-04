RMC SPORT - Amauri: "Buffon schietto: ha il diritto di dire ciò che pensa"

© foto di Filippo Gabutti

Intervistato da RMC Sport nel corso della trasmissione "A Tutto Napoli", l'ex calciatore di Juventus e Napoli Amauri ha parlato così della tanto discussa reazione di Buffon dopo l'eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid: "È difficile parlarne. Dopo il Mondiale, Buffon è uscito anche dalla Champions e l'amarezza era tanta. Io credo che abbia il diritto di esprimere quello che pensa. Gigi è uno di così: quando parla, dice quello che pensa. Non fa il politico, tanto per capirci. Poi ognuno può giudicare le sue parole come vuole