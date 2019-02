RMC SPORT - Amelia: "7-1 incancellabile. Roma contro DiFra? No"

Oggi, durante il Maracanà di RMC Sport, l'ex portiere di Milan e Roma Marco Amelia ha detto la sua sul momento delle dua squadre, in vista anche della sfida dell'Olimpico in programma domenica sera. Questa la sua analisi:



Marco, che idea ti sei fatto della situazione in casa Roma dopo la debacle di Firenze?

“Giusto che i tifosi siano arrabbiati e ci siano rimasti male per una prestazione che ha deluso soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento: la passione dell'ambiente giallorosso la conosciamo bene. Non si può più affrontare le partite nel modo sbagliato, questi sono risultati che restano nella storia del calcio. Cancellare un 7 a 1 è veramente dura...”

Roma-Milan, confronto tra allenatori...

“Le situazioni psicologiche delle due squadre sono diametralmente opposte. La rosa della Roma è superiore a quella del Milan, ma i giallorossi hanno la testa sotto i piedi. Guardando il bicchiere mezzo pieno, questa potrebbe essere l'occasione del riscatto. Certo, parliamo di un avversari o come il Milan, che ha subito solo 3 gol nell'ultimo mese: i rossoneri stanno andando forte ed hanno trovato in Piatek un giocatore fondamentale. Per la Roma è una partita da preparare nel migliore dei modi, anche perchè si gioca pur sempre all'Olimpico”.



Possibile che i giocatori stiano remando di proposito contro Di Francesco?

“Ho vissuto molte situazioni difficili, ma non credo alla storia che i giocatori giochino di proposito contro un allenatore. Nel corso della mia carriera ho sempre affrontato i problemi di squadra, facendo gruppo e parlandone tutti insieme. Andare contro Di Francesco vorrebbe dire andare contro se stessi, darsi la zappa sui piedi. Crollare dopo il 4 a 1 significa perdere completamente la testa, non andare contro Di Francesco”.



Qualcuno ha proposto De Rossi come allenatore-calciatore per svoltare...

“Sarebbe sbagliatissima questa soluzione. Ovviamente non discuto una grande persona come De Rossi, ma di allenatori bravi in giro ce ne sono e poi non credo che i giallorossi vogliano cambiare rotta: c'è bisogno adesso di fare quadrato e ritrovare l'entusiasmo perduto”.