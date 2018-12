RMC SPORT - Amerini: "Illusione Fiorentina, servono segnali di risveglio"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni del 'Live Show' di RMC Sport, l'ex giocatore viola Daniele Amerini ha parlato del momento non facile della Fiorentina: "A inizio stagione ci aveva illuso, faceva risultati con buone prestazioni. Il problema è che poi la squadra si è incartata, anche se nelle partite brutte, quelle giocate male, la Viola ha comunque sempre creato almeno 2-3 occasioni da gol. C'è rammarico, con un poco di più la classifica sarebbe stata migliore".

Nel mercato di gennaio dove deve intervenire la Fiorentina? Serve una punta?

"Non credo che la società voglia stravolgere l'impianto costruito in estate, ma se i vari Simeone, Pjaca e Gerson non daranno segnali di risveglio i dirigenti saranno costretti a cambiare strategia".

Un commento sulle scritte sull'Heysel e contro Scirea:

"Nella massa si nasconde sempre qualche cretino, purtroppo c'è sempre e non solo nel calcio. Bisogna cercare di isolarlo e dargli meno risalto possibile. Questi non sono tifosi ma delinquenti. La tifoseria della Fiorentina è cresciuta e maturata molto, bisogna fare solo i complimenti. Il comportamenti di pochi idioti non può oscurare quanto fatto dalla Fiesole: una coreografia che ha dato il giusto risalto a un ragazzo per bene come Magherini".