RMC SPORT - Amoruso: "La Juventus non è ancora stata eliminata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Nicola Amoruso: “Polveriera Juventus? Effettivamente sì, ma io credo che sia tutto esagerato. I social vanno ad amplificare tutto, diamo troppa importanza a queste cose anche se la comunicazione è importante. Bisogna combattere contro questi haters, frustrati. È normale che dalla Juventus ci si aspettino grandi cose, l’acquisto di Ronaldo ha aumentato le speranze per la vittoria in Champions League. La Juventus non è ancora stata eliminata, vedremo una Juventus diversa, che ha capacità di reagire e di andare oltre. Mi meravigliano queste critiche, quando c’è ancora un discorso Champions aperto. Ricordiamoci quello che ha fatto la Juventus lo scorso anno contro il Real Madrid”.

Ronaldo lo faresti giocare contro la Juventus? “Io lo lascerei a riposo perché credo che il discorso Scudetto sia chiuso. Bisogna guardare all’Atletico dove servirà il miglior Ronaldo. Non è una partita che possa dire qualcosa di importante, il Napoli non ha niente da perdere, farà una partita d’attacco, ma la Juventus risponderà alla grande. Se lui vuole giocare, però, gioca sicuro. È un giocatore che vuole fare gol”.