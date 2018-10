RMC SPORT - Amoruso: "M'aspettavo Juve a punteggio pieno, CR7 traino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus, Napoli e Reggina ha parlato attraverso le frequenze di RMC Sport durante la trasmissione 'Al Var Dello Sport'. "Juve a punteggio pieno? Me l'aspettavo, è una squadra - ha detto - costruita naturalmente per stravincere il nostro campionato e per cercare l'impresa in Europa. Forse, mai come quest'anno, ci sono le condizioni per puntare a tutti gli obiettivi. C'è qualità e personalità, c'è un po' di tutto nella squadra bianconera. Voglio però attendere le grandi gare in Champions, lì si misurerà la vera forza della Juve. Per ora la squadra bianconera è impeccabile sotto tutti i punti di vista".

Dybala è riuscito a conquistare lo spazio da titolare. "Ronaldo è una primadonna, ma fa alzare l'asticella della qualità. Quindi è una squadra che ha sempre più consapevolezza della sua forza, Ronaldo è il traino. Giocando con il portoghese tutti i suoi compagni, soprattutto Dybala, vogliono cercare l'intesa. CR7 fa gol ma si mette anche a disposizione della squadra, questo Dybala deve essere una costante. Spesso vediamo che ha ancora bisogno di stimoli esterni per ritrovarsi, invece deve farsi trovare pronto perché non è più un semplice talento ma deve dimostrarsi un campione".

Clicca play sul podcast in basso per ascoltare l'intero intervento radiofonico.