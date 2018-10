RMC SPORT - Andrea Monti: "Italia, il talento c'è. Inter-Milan per risalire la china"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Monti, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a RMC Sport a margine dell'apertura del Festival dello Sport di Trento. A partire dall'1-1 dell'Italia contro l'Ucraina di ieri: "Queste sono partite che contano quello che contano, bisogna prenderle per quello che sono. La Nazionale non ha giocato troppo bene, ma non bisogna deludersi. C'è un cammino da fare, ieri abbiamo visto che questo cammino è iniziato, ma anche capito che è lunghissimo. Sono tanti i ragazzi che Mancini sta provando e anche a livello tattico va trovata ancora la giusta sistemazione. La strada è lunga, ma non proibitiva. I talenti non mancano: da Bernardeschi a Chiesa, Insigne, Donnarumma e Barella. Il centrocampista del Cagliari mi ha fatto come sempre un'ottima impressione. I talenti ci sono, ma conta metterli insieme e trovare uno spirito di squadra. Ricordiamoci che nel 2006 abbiamo vinto il Mondiale non perché avevamo i più forti, ma perché eravamo la squadra più forte. Derby di Milano? Erano anni che non si vedeva un derby così frizzante a Milano. Milan e Inter sono ancora due squadre in cerca d'autore, ma il derby ci può chiarire la scaletta delle ambizioni. Dato che i posti in Champions sono quattro e che anche il Milan deve guardare a quel traguardo, questa sfida ci dirà qualcosa in più sulle possibilità che hanno le milanesi di risalire una china che negli ultimi anni era un po' mesta".