RMC SPORT - Andreazzoli: "Zajc deve essere meno frenetico"

© foto di Federico Gaetano

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli capolista in Serie B, ha parlato ai microfoni di RMC SPORT a margine della consegna del premio Panchina d'Oro: "Il finale di stagione in B offre sempre difficoltà. Lo sappiamo e gestiremo tutto per arrivare all'obiettivo. Cercheremo di esprimerci al meglio senza progettare nulla. Speravo di incidere in questo modo, era l'obiettivo che mi ero prefissato: le aspettative erano queste, la squadra ha qualità: io ho portato consapevolezza della loro forza".

Sulla coppia gol Donnarumma-Caputo: "I numeri dicono che sono da A, ma anche come si allenano. Ce ne sono tanti bravi".

Come Traoré e Zajc: "L'esordio di Traoré ha sorpreso tutti, ma lo avevo deciso da giorni. Aveva fatto minuti a Viareggio ed era pronto. Ha ripagato la fiducia, non gli abbiamo regalato nulla e lo utilizzeremo ancora. Per Zajc parlano i numeri. Fa tanti assist, deve trovare un po' più spesso la porta ed essere meno frenetico. Può essere più lucido ed efficace".

La Serie A è ancora lontana: "Mancano 11 partite, ragioniamo come se giovedì prossimo ci aspetti una finale. Pensiamo alla Salernitana, poi al resto".