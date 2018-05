RMC SPORT - Anellucci: "Cavani alla Juve? Difficile il ritorno in Italia"

In esclusiva ai microfoni di Maracanà nel pomeriggio di Rmc Sport, il manager sportivo ed ex procuratore, tra gli altri di Cavani, Claudio Anellucci è intervenuto sulle questioni più spinose del calciomercato. Queste le sue parole:

Cavani alla Juventus?

"Difficile il ritorno di un calciatore che guadagna cifre così importanti visti gli stipendi delle squadre italiane".

Ancelotti potrebbe portare big a Napoli?

"Ho letto nomi molto importanti come Benzema ma credo che sia molto difficile per questione di stipendi e prospettive. Credo che Ancelotti abbia voglia di tornare a confrontarsi con il calcio italiano dopo tanti anni all'estero".

Mirabelli come gestirà il Milan?

"L'esclusione del Milan dalle Coppe è molto probabaile. Alla fine mi aspetto un colpo di teatro da parte di Berlusconi, che potrebbe riprendersi in mano il club. È stata fatta un'operazione-immagine, non ha effettivamente acquistato nessun giocatore tranne Borini. Quest'anno ha guadagnato tantissimo ma senza Champions diventa tutto più difficile".



Jorginho resta o va via?

"Per me è già un giocatore del Machester City".