RMC SPORT - Anellucci: "Follia spendere 100 milioni per Allan"

Claudio Anellucci, noto agente, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi legati al calciomercato: "La Lazio aveva preso Caceres come potenziale titolare ma poi a Roma e non ha trovato spazio. Tra l'altro al suo posto ha giocato di più Patric mentre il Caceres che conosco io nella Lazio avrebbe giocato sicuramente titolare. Secondo me c'è stato qualche problema personale alla Lazio".

Caceres può essere comunque un rischio in ottica bianconera?

"Sicuramente Caceres ha bisogno di mettere minuti nelle gambe visto che nella Lazio ha giocato poco. Io sono rimasto stupito dal fatto che Caceres non abbia giocato titolare nella formazione biancoceleste. Credo che alla Juventus Caceres giocherà più che alla Lazio".

Allan-Paris Saint Germain, che pensi di questa trattativa che pare saltata?

"Eravamo di fronte a una follia totale. Se devo spendere 100 milioni di euro lo faccio per un giocatore che sposta l'asticella, cosa che non fa Allan. Il centrocampista del Napoli è fortissimo ma sarebbe stata una follia da parte del PSG. Oggi il rimpianto è del Napoli perché con 70-80 milioni avrebbero potuto comprare ottimi giocatori".

La cifra spesa dal Milan per Piatek è coerente con la "follia" del momento?

"Ha fatto 15 partite bene nel Genoa. Trovo che anche spendere 35 milioni di euro per PIatek sia una follia da parte del Milan. In un periodo di fair play finanziario il Milan spende 70 milioni di euro per due giocatori".