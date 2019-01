Claudio Anellucci, noto agente, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi legati al calciomercato, in particolare sull'acquisto di Piatek da parte del Milan: "Ha fatto 15 partite bene nel Genoa. Trovo che anche spendere 35 milioni di euro per PIatek sia una follia da parte del Milan. In un periodo di fair play finanziario il Milan spende 70 milioni di euro per due giocatori".