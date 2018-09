RMC SPORT - Antognoni: "Crediamo fortemente nelle qualità di Pjaca"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista Luca Serafini per commentare Milan-Roma, gara terminata 2-1: “È una vittoria che ha molto valore perché arriva dopo una sconfitta strana come quella di Napoli. Quello che conta è stata la prestazione, l’1-1 poteva essere un risultato...

Intervenuto durante Zona X a RMC Sport, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato del progetto viola e anche di Marko Pjaca. "E' un giocatore che abbiamo voluto fortemente. Parliamo di un esterno che, nonostante qualche piccolo incidente di percorso, ha già dimostrato tutte le sue qualità. Purtroppo la sua partecipazione al Mondiale non gli ha permesso di fare tutta la preparazione estiva, ma è a disposizione di mister Pioli, anche se non ancora al 100%. Veretout? Grandi meriti dell'operazione Veretout vanno a Pantaleo Corvino, Jordan è stato la sorpresa dello scorso anno. Può fare tutti i ruoli del centrocampo, all'occorrenza anche il regista basso. Oltre ad essere bravo tecnicamente, è stato anche il centrocampista che ha segnato di più. Ci auguriamo che possa ripetere il campionato dello scorso anno”.

