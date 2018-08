RMC SPORT - Antonelli: "Già a marzo avevo avuto dei sentori su Modric"

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Mercato', in onda sulle frequenze di RMC Sport: "Il ragionamento di Destro probabilmente è stato quello di non essere protagonista alla Sampdoria, non avrebbe cambiato le sue garanzie tecniche. Avrà avuto le sue buone motivazioni. Mattia è intelligente e chi lo gestisce lo spesso".

Su Saponara: "Se la Samp l'ha preso è perché Giampaolo lo conosce e ne sente la necessità. E' andato sul sicuro".

Su Milinkovic-Savic: "Non ho mai pensato che Lotito lo cedesse, lo conosco. Ci vogliono oltre 100 milioni. Ad oggi inoltre la Lazio non ha preso un giocatore per sostituirlo, per cui penso che ora ci sarà il rinnovo di contratto, si farà in modo che sia felice di restare".

Su Modric: "A marzo ero stato a Madrid, ho incontrato alcune persone vicine a Modric e ho avuto il primo sentore sul fatto che volesse una nuova opportunità".

Un voto al mercato di Monchi. "E' la prima Roma di Monchi nella gestione del mercato. Il club aveva l'obbligo di far tornare i conti e ha fatto delle cessioni illustri e l'ha fatto bene. Poi aveva l'obbligo di ringiovanire la rosa in determinati ruoli e l'ha fatto. Ora però serve pazienza, la rosa va amalgama e testata perché i giovani sono tanti".