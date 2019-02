L'intermediario di mercato Stefano Antonelli, intervenuto ai microconi di RMC Sport durante il Live Show ha parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma che piace tantissimo alla Juventus: "Zaniolo lo conosco da sempre, da quando giocava alla Fiorentina. E' emblematico ciò che lui stesso ha raccontato oggi della sua esperienza all'Entella. Quando è andato all'Inter poi ha fatto benissimo in Primavera. Poi Zaniolo è stato ceduto come contropartita tecnica per abbattere il costo di Nainggolan. Oggi ci troviamo di fronte un giocatore importante ma io non voglio sottovalutare il fatto che lui possa giocare con calciatori come Pellegrini che lo valorizzano. Zaniolo deve crescere e penso che possa restare alla Roma per almeno due o tre anni".