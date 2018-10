RMC SPORT - Antonelli: "Zidane mi piace per il dopo Allegri alla Juventus"

L’ex direttore sportivo Stefano Antonelli ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Il futuro di Marotta? "Marotta alla Juventus ha lasciato i suoi uomini migliori. Lui è il numero uno nel gestire e trovare le risorse umane. Oggi lo vedo pronto per aiutare Gravina in questa rincorsa dell'Italia per tornare grandi nel calcio mondiale. Marotta dal punto di vista politico è nato pronto. Zidane alla Juventus dopo Allegri? Sì perché ha carisma. Dopo Conte il calcio a Torino sembrava finito e invece Allegri ha fatto un lavoro impressionante. Al netto degli allenatori è importante la struttura Juventus. Zidane non ha la preoccupazione o il problema di gestire uno spogliatoio di campioni, mi piace come profilo".