RMC SPORT - Antonello: "L'Inter non fa spettacolo, rinnovi nelle giuste sedi"

Ospite dei microfoni di RMC Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato così dei temi legati all'attualità nerazzurra: "Natale importante alla fine di un 2018 che reputiamo positivo, ci siamo qualificati in Champions dopo tanti anni ed è vero che siamo stati eliminati ma guardiamo avanti, a nuovi eventi".

Fuori dalla Champions e distanti in campionato: che è obiettivo ha l'Inter?

"L'obiettivo è figurare bene in Europa League, in campionato ci sono tante partite davanti e tanti punti da poter conquistare".

Demerito delle romane o merito vostro il terzo posto in classifica?

"L'Inter è terza perché ha meritato questa posizione, i demeriti degli altri non li guardiamo e pensiamo al nostro progetto che dà frutti".

Capitolo Icardi: a che punto siamo con la trattativa?

"Nulla è difficile o semplice, bisogna avere un approccio professionale. Mauro sta facendo un'annata straordinaria e noi abbiamo fatto un'offerta, attendiamo un momento che deve arrivare, ci sederemo nelle sedi opportune per discutere. Le parole di Wanda? Noi siamo un club, affrontiamo le tematiche in modo professionale, non facciamo spettacolo".

Quanto tempo ci vorrà per affrontare una Champions da protagonista?

"Bisogna dare tempo alla squadra di crescere, l'anno prossimo dovremo essere nuovamente pronti per affrontare le sfide della Champions League. Sappiamo che il progetto deve dare i frutti nel tempo".