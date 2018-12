RMC SPORT - Antonini: "Milan, serve un gran mercato. Gattuso ok"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Antonini, ex giocatore rossonero, è intervenuto alla trasmissione Milan News sulle frequenze di RMC Sport. Queste le sue parole:

Sulla chiusura del mercato: "Secondo me dovrebbe finire in tutta Europa lo stesso giorno. Non può finire in Italia il 18 gennaio, mentre in altri paesi il 31".

Su Gattuso: "Il Milan sta facendo bene ed è al quarto posto. I tifosi vogliono di più, ma non dobbiamo dimenticare i tanti infortuni che ha avuto nelle ultime settimane. Higuain non è in un grande momento di forma, così come Cutrone, e sabato mancheranno Kessie e Bakayoko. Ora il Milan è quarto, bisogna stare tranquilli, Leonardo e Maldini faranno un mercato importante. Rino sta facendo un grande lavoro".

Sul mercato di gennaio: "A Casa Milan sanno cosa devono fare. Servono giocatori importanti anche a livello europeo, un po' come quelli che c'erano negli anni passati. Con i paletti dell'UEFA non sarà facile fare mercato, ma il Milan ha ancora quell'appeal che attrae i grandi campioni. E questo è molto importante, poi la presenza di Leonardo e Maldini potrebbe attirare ancora di più grandi giocatori".

Sul modulo: "E' un momento in cui la squadra non gira e agli attaccanti arrivano pochi palloni. Anche Suso è in calo. I tifosi ora vorrebbero tornare al 4-3-3, ma quando le cose vanno bene i moduli contano poco. Non c'è una ricetta perfetta".

Su Fabregas: "Spero possa arrivare perché è abituato a palcoscenici importanti e potrebbe far fare il salto di qualità al centrocampo rossonero".