RMC SPORT - Antonini su Paquetà: "Grande giocatore. Può ancora crescere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ex terzino del Milan ed attuale agente sportivo, Luca Antonini ha parlato così delle prime prove in rossonero di Lucas Paquetá: "Assolutamente convincente, subito bene nelle prime due gare e non scordiamo che è ancora giovanissimo. Arriva in un campionato difficile come il nostro e incontra prima la Sampdoria in grande fiducia e poi la Juventus, la formazione più forte. Se l'è cavata egregiamente e se Leonardo e Maldini hanno deciso di investire questi soldi è perché hanno visto talento. Un grande giocatore, può solo che crescere e migliorare. Già ha dimostrato di avere tecnica e di poter ricalcare le orme dei grandi della storia rossonera".