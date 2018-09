RMC SPORT - Antonini sul Milan: "Giusta la gestione di Gattuso su Caldara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole rilasciate da Luca Antonini, ex terzino rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione Milan News: “Anche Zapata con Allegri all’inizio non ha giocato perché doveva abituarsi alla difesa a quattro dopo aver giocato a tre nel Villarreal. Cristian è un giocatore importante, se riuscire a limare alcune amnesie sarebbe un difensore molto importante. Caldara arriva dal metodo di Gasperini che è completamente diverso da quello di Gattuso. È un gioco completamente diverso. Rino ha fatto bene a gestirlo in questo modo, sa bene quello che deve fare per far crescere un difensore che con Romagnoli rappresenta il futuro della difesa del Milan”.