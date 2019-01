RMC SPORT - Armanini: "Difficilmente il Chelsea accontenterà Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Armanini, firma di Tuttosport, caporedattore di Onefootball e profondo conoscitore del calcio inglese, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi anche di calciomercato soffermandosi anche sul Chelsea di Maurizio Sarri: “In una scala da zero a dieci siamo più vicini allo zero, anche perché questa è la linea del Chelsea ormai da qualche anno, dall'avvento di Marina Granovskaia. Ultimamente si fanno acquisti molto oculati. Su Higuain io resto fermo a quello che ha detto in estate, ovvero che al Chelsea lo voleva solo Sarri. Barella, mi risulta che non ci sia particolare calore da parte del Chelsea. In questo momento qualcosa in entrata dovrebbero fare perché in partenza c'è Fabregas. Abramovic non si spiega perché i giovani del Chelsea non debbano trovare spazio nel club. Ci sono tanti giocatori lasciati andare che poi si sono affermati da altre parti. - conclude Armanini – Sarri isolato? Questo è un problema che sta covando sotto la cenere ma che Sarri rischia di dover affrontare nei prossimi mesi. Questo è anche il problema che ha fatto fuori Conte a suo tempo. Il Chelsea è da quarto/quinto posto e non sta facendo un salto di qualità rispetto all'anno scorso. La squadra continua a soffrire la mancanza di un direttore sportivo".