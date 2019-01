RMC SPORT - Arquilla: "Esagerati 35 milioni per Paquetà"

Tra i nomi accostati in queste ore alla Fiorentina, c'è anche quello del portiere brasiliano Lucas Perri da molti considerato come il nuovo Alisson. Per conoscerlo meglio, e per discutere anche dei tanti temi verde-oro che legano Fiorentina e Brasile, è intervenuto in diretta a Garrisca al Vento!, programma in onda ogni giovedì su RMC Sport realizzato e curato da FirenzeViola.it, l'intermediario Angelo Arquilla, esperto di vicende sudamericane ed anche agente del terzino Gilberto, di proprietà gigliata ma tornato in prestito alla Fluminense. "Il paragone Lucas Perri-Allison mi sembra un tantino esagerato. Lui è sicuramente un portiere di qualità ma dobbiamo dire che i brasiliani ci mettono sempre tempo ad ambientarsi ai campionati europei. Per esempio Marlon del Sassuolo l'ho visto in grande difficoltà nonostante abbia grandi qualità. Anche campioni come Casemiro hanno impiegato tempo a diventare i giocatori che sono adesso. Trovo assurdo che Corvino possa offrire dieci milioni per un portiere al primo anno tra i professionisti. Ho fatto molte trattative con la Fiorentina e so bene che riuscire a far tirare quelli spiccioli in più è sempre difficile. Gilberto sta facendo molto bene, io fossi stato nei viola l'avrei ripreso. Gerson sono già anni che è in Italia, sinceramente il prestito secco non l'ho capito. Forse verbalmente hanno deciso un prezzo d'acquisto. Gerson ancora deve abituarsi a reggere i novanta minuti del campionato italiano. Anche Paquetà è un giocatore che fa molto bene qua in Brasile ma vedremo al Milan. Possiede grandissime qualità ma trovo esagerati i trentacinque milioni spesi per l'acquisto. Anche Gabigol costato tantissimo non ha reso bene. Vitor Hugo lo conosco molto bene, consigliai io alla vecchia dirigenza della Fiorentina di prenderlo. Hugo è un giocatore spavaldo, commette salvataggi incredibili ma anche errori clamorosi".