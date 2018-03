RMC SPORT - Arsenal, Miles: "Vincere in Europa per la Champions"

Fonte: dai nostri inviati a Nyon, Lorenzo Di Benedetto e Gaetano Mocciaro

© foto di Imago/Image Sport

David Miles, segretario dell'Arsenal, ha commentato il sorteggio di Europa League che vedrà i Gunners affrontare il CSKA Mosca ai quarti di finale. "Non sarà una gara facile, Wenger saprà però cosa fare per affrontare il CSKA al meglio. Vogliamo vincere, putroppo la classifica non è la migliore e quella dell'Europa League è la strada principale che vogliamo percorrere per andare in Champions League. La gara col Milan? Non voglio commentare le decisioni arbitrali, sono state due grandi partite e penso che l'Arsenal tra andata e ritorno abbia meritato comunque di passare".