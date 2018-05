RMC SPORT - Asta: “Torino, per migliorare servono 2-3 pedine”

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

Antonino Asta, ex centrocampista del Torino presente al Gran Galà Granata, ha così commentato a RMC Sport le ultime vicende legate al Toro.

Quale giudizio sui granata? “Il cammino del Torino è quello che l'ha contraddistinto dall'inizio, con Mihajlovic prima e Mazzarri poi. Ci sono stati alti e bassi, si pensava a una squadra che potesse fare di più. Bisogna essere realisti, quando cambi allenatore e calciatori ci sono difficoltà. È arrivata qualche soddisfazione, ora si ripartirà da questa base per fare bene nella prossima stagione”.

Come ripartire? “Parlo da allenatore, c'è questo progetto con Mazzarri e la Società sa che allenatore è. Bisogna fare il mercato in base al suo modulo, secondo me con 2-3 accorgimenti questa squadra può partire bene e pensare a qualcosa in più. Ma non bisogna illudere nessuno”.

Quale futuro per Belotti? "Sicuramente lo terrei. Se vuoi ripartire con un criterio che riguardi lui come prima punta, giocando col 3-5-2, penso al Gallo con un attaccante veloce”.

L'Europa League è un'illusione? “A inizio anno si immaginava un Torino da Europa League, invece ci sono state squadre più attrezzate. Ora c'è una base importante, può fare bene in futuro con acquisti mirati. Il campionato è lungo, forse mancavano delle pedine. Nei momenti clou, con qualche assenza, c'erano pochi sostituti. Sul mercato servono 2-3 elementi più qualche ricambio all'altezza”.