RMC SPORT - Asta: "Il Torino rischia un finale di stagione anonimo"

L'allenatore Antonino Asta, ex centrocampista del Torino, intervenuto ai microfoni di RMC Sport all'interno del Live Show serale ha parlato così della sfida di campionato tra la Roma e i granata: "In trasferta il Torino ha un trend che deve cercare di invertire. Affronta una Roma che dopo la vittoria con il Napoli è in una condizione psico-fisica importante quindi non sarà molto semplice. Il Torino cercherà di fare una partita di attesa, come siamo abituati a vedere nelle squadre di Mazzarri, per poi ripartire in contropiede"

Vista la classifica c'è il rischio di un finale di stagione anonimo per la squadra granata?

"Purtroppo si perché lo dicono i numeri. Si era partiti con obiettivi diversi, l'obiettivo era l'Europa League e poi invece qualche punto si è perso un po' per strada. L'arrivo di Mazzarri inizialmente aveva dato dei risultati importanti, poi sono arrivate due sconfitte che bruciano ancora, nel derby e con il Verona. Il campionato è ancora lungo e quindi bisogna cercare di tenere non dico viva la speranza di potersi avvicinare all'Europa League, però almeno di non fare un campionato anonimo".

La stagione di Baselli rappresenta un rallentamento imprevisto nella sua crescita?

"Sta vivendo una stagione un po' di alti e bassi. Tutti quanti speravamo in una carriera importante di un giocatore che ha ottime qualità e anche un po' di gol nelle corde, quindi veramente un centrocampista moderno a tutti gli effetti. Stiamo tutti aspettando quel giocatore che potrà diventare, non solo in prospettiva di club per il Toro ma anche per la Nazionale. Deve dare più continuità alle sue prestazioni. Quando sbagli poche partite allora puoi considerarti un campione e a lui in questo manca ancora qualcosa".

Quanto è difficile per Mazzarri subentrare in un Torino che era stato costruito con idee tattiche completamente diverse?

"Non è semplice per il proprio credo di ogni allenatore. E' anche vero che ormai l'allenatore attuale deve essere pronto a cambiare in corsa, anche durante la partita, quindi deve essere elastico nei suoi pensieri tattici, non è semplice ma si deve adeguare perché funziona così".