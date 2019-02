RMC SPORT - Asta: "Torino finalmente credibile. Merito a società solida"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

Antonino Asta, ex giocatore di Torino, Napoli e Palermo e attuale allenatore della Pistoiese, ha parlato al Live Show di RMC Sport. Queste alcune delle sue battute:

Sulla stagione del Torino: "Finalmente quella granata si può definire una società solida, col presidente Cairo in testa. Adesso il Torino ha una credibilità che prima non aveva, sia come società sia come squadra. Non so se riuscirà a giocarsi qualcosa di importante in questa stagione, non so se riuscirà a conquistare l'Europa League, ma sicuramente avrà la possibilità di lottare fino alla fine. Cosa che l'anno scorso e due anni fa non è successo. Del resto questo è un campionato avvincente, se pensiamo che dal Sassuolo in su può succedere ancora di tutto. E' la bellezza di questo campionato. Ed è anche per questo che - ripeto - è importantissimo restare aggrappati più che mai alla zona alta della classifica. Anche il punto, se visto con positività, ti può dare continuità di risultati".

Sul Napoli e Hamsik: "L'importanza della perdita di Hamsik nello spogliatoio azzurro? Credo che la società, col mister, abbiano messo in preventivo questa situazione che può anche avere dei risvolti negativi. Però si tratta di un'operazione importante, che accontenta tutti se vogliamo. Anche per questo è stata trovata la quadra. Il giocatore vuole andare via, il Napoli ha la possibilità di dare più spazio a Diawara o ad altri giocatori e nel frattempo il Napoli si può abituare ad altre situazioni tattiche in vista del futuro"

