RMC SPORT - Asta: "Torino, serve il salto di qualità. Serie C emozionante"

Fonte: Dall'inviato Sebastian Donzella

© foto di Simone Venezia/Fotolive

In occasione del Memorial in onore di Don Aldo Rabinon, ai microfoni di RMC è intervenuto l'ex giocatore del Torino Antonino Asta che ha parlato di vari temi:

Sull'evento?

"Siamo arrivati alla terza edizione per quanto riguarda Don Aldo Rabino, è stato veramente un punto di riferimento per chi arrivava al Toro, è sempre stato un papà per tutti, era pronto a tutti i consigli e per tanti anni ha avuto questa figura e per i giocatori, ma non solo, anche per i tifosi era diventato veramente un punto di riferimento. Quindi il piacere di ricordarlo, questa è la terza edizione, è solo un piacere per tutti noi".

Cosa si aspetta da tifoso da questo Toro?

"Come il sottoscritto, credo che tutti quasi i tifosi si aspettino forse veramente quel saltino che manca, quel salto di qualità che da qualche anno il Toro sta cercando di fare, quindi stare aggrappati il più possibile all'Europa League perché diciamo che l'era Cairo sta facendo molto bene, manca solo quel passettino per far sì che questa squadra, questa società possa ambire a fare quello che anni fa, faceva con facilità, avvicinarsi sempre più alle zone importanti, quindi all'Europa League attuale".

Sulla sfida tra la Feralpisalò e il Catania, da ex mister della Feralpisalò?

"Il bello di questa Serie C sta diventando ormai una consuetudine, come tutte le cose la bellezza del calcio è questa: magari ci sono dei pronostici che tutti noi ci aspettavamo su quelle squadre sicure che potessero andare avanti, invece ci sono delle sorprese ed è tutto normale. Io credo che quelle squadre che sono arrivate finora, per un vero o per l'altro se lo sono meritato ed è anche vero che i risultati dell'andata fanno capire come tiratissime. Per esempio domani lo stesso Catania con la Feralpisalò con l'1-1 dell'andata, sarà una partita bellissima, tutto aperto anche se il Catania è logico che gioca in casa con il pubblico, sappiamo che è una delle favorite ma attenzione alla Feralpi che è abituata a fare le imprese".

Sul discorso Play-Off, quale sarebbe secondo lei la finale più bella?

"Non è semplice dirtelo".

La facciamo più difficile: chi vince?

"Questo è ancora più difficile! Non è semplice perché sono arrivate squadre da una parte blasonate e dall'altra organizzate per arrivare fino alla fine. A me viene in mente per simpatia il Sudtirol perché è arrivata zitta zitta, che era partita veramente per salvarsi e invece si è presentata lì a giocarsi qualcosa di importante. Se dovesse succedere qualcosa anche per il movimento italiano far capire che una società così, piccola ma importante e che lavora in una certa maniera vinca, fa sì che fa capire a tutte le altre che se lavori in un certo modo puoi ambire davvero a qualcosa di importante".

Sul futuro?

"Vorrei continuare a fare ancora l'allenatore, quello che per ora so fare, poi se lo faccio bene o male non lo so però ripartire, vediamo... siamo in attesa di qualche situazione".

Si era parlato di Renate: può dirci qualcosa di più?

"Sì c'è stato questo colloquio con il Renate, poi ogni società fa le sue scelte e guai se non fosse così. Diciamo che sono in attesa come tanti altri miei colleghi e vediamo cosa verrà fuori, inutile predilire una piazza piuttosto che un'altra. L'importante è lavorare bene e magari con un progetto, anche se nel calcio è difficile, però guardo il Sudtirol così piccola ma organizzata bene sta facendo belle cose, una favola che può capitare ad altre società piccole, arrivare così in alto".

Con l'introduzione delle seconde squadre, magari tra qualche anno potremo vedere Asta sulla panchina del Torino B in Serie C?

"Per me il Toro è il Toro, l'ho fatto da giocatore, da allenatore fino alla Primavera, quindi il rapporto che ho è fantastico e lo sarà sempre, mai dire mai in ogni cosa e per queste squadre B deve essere un lavoro graduale, ma se in altri paesi ha funzionato perché non Italia? Però ci vuole tempo e anche si arriverà a formare delle squadre B importanti però senza andare a togliere allo spettacolo della Serie C, di piazze importante, devono andare di pari passi con situazioni diverse ma sempre di grande interesse".

Bassano e Vicenza si uniscono sotto il segno di Renzo Rosso: che ne pensa?

"Il presidente Renzo Rosso è sempre stata una persona ambiziosa, che non si è mai fermato a nulla, lo dice la sua vita, la sua carriera da imprenditore, lui con la sua famiglia, quindi se hanno deciso di fare questo passo sicuramente sa quello che fa, speriamo l'unica cosa che non vada ad intaccare un po' in negativo quello che è stato il Bassano che negli ultimi anni è stato una piazza con dei tifosi eccezionali, quindi l'importante è che si riesca a fare bene le cose accontentando tutti ma saprà certamente come fare, perché far sì che sparisca il Bassano sarebbe un peccato".