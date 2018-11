RMC SPORT - Atalanta, Berisha: "Brutta giornata, fatti errori evitabili"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

Dopo la sconfitta subita in casa dell'Empoli, il portiere dell'Atalanta Berisha è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Avevamo un'ottima occasione per frenare almeno due posizioni però adesso dobbiamo concentrarsi sulla prossima partita".

Tante parate nel primo tempo?

"Sì nel primo tempo soprattutto ma adesso non conta tantissimo, dopo il 2-0 c'erano tante possibilità di andare a casa con i tre punti ma nel calcio le cose cambiano velocemente".

Sull'espulsione di Ilicic?

"Non so cosa è successo, io ero lontano, non so se ha detto qualcosa o no. Ora il Napoli? Dovremo essere diversi, è stata una brutta giornata, abbiamo tanta qualità anche se un giocatore non gioca, giochiamo come squadra e questo è il punto più importante della nostra squadra".

E' il tuo momento in porta?

"Sono molto motivato e contento, nel calcio le cose cambiano sempre ma ho sempre lavorato duro ed è questo che mi ha fatto essere pronto per questa squadra".

Cosa vi siete detti a fine partita?

"Non si può dire tanto, c'erano dei giocatori certamente arrabbiati, ma in questi momenti non servono molto le parole. Domani parleremo di ciò che abbiamo sbagliato".

Meriti dell'Empoli o demeriti vostri?

"Io penso che abbiamo sbagliato più noi, tutti i gol erano evitabili, ci sono state tante cose che non sono andate bene e dopo il 2-1 era tutto aperto".