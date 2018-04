RMC SPORT - Atalanta, Berisha: "Su Perisic la mia parata più difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere dell’Atalanta Etrit Berisha ha parlato in zona mista dopo lo 0-0 contro l’Inter: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, peccato per il risultato visto anche quanto abbiamo creato nel primo tempo. Nella ripresa siamo calati, ma se avessimo sbloccato la gara nella prima frazione avremmo visto una gara diversa. Credo che quello del secondo tempo sia stato un calo mentale. Ora, col Benevento, vogliamo vincere la partita. La parata più difficile? Quella su Perisic, al termine di un contropiede difficile. Sono contento perché non abbiamo preso gol. Forse ci aspettavamo un po' di più da loro, ma li abbiamo messi in difficoltà e abbiamo fatto una grande partita. Non è facile per nessuno venire a far risultato a Bergamo. Europa? Sarà dura, ma sappiamo che possiamo farcela".