RMC SPORT - Atalanta, Caldara: "Volevamo vincere, ma il punto ci soddisfa"

Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, ha parlato in zona mista dopo la gara contro l’Inter, terminata 0-0: “Volevamo vincere, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute. Anche l'Inter ha avuto importanti palle gol, quindi alla fine siamo soddisfatti del punto conquistatp. Volevamo andare a prenderli alti: ci siamo riusciti e abbiamo avuto le nostre occasioni. Volevamo dimostrare di esserci per il finale. Icardi annullato? Devo crescere ancora molto, son felice di esser tornato e di stare meglio. E' stato un anno travagliato con tanti problemi fisici, ma i guai alla schiena son risolti. La mia crescita? L'anno prossimo dovrò farmi trovare pronto, quindi saranno fondamentali le ultime sei partite. Su Gagliardini, dico che son felice per lui che sta facendo bene anche quest'anno e gli auguro il meglio. Crediamo all'Atalanta in Europa, dobbiamo provare a vincere più partite possibile".