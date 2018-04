RMC SPORT - Atalanta, Gasperini: "Sarebbe bello tornare in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, premiato presso il "Circolo La Stampa" in qualità di miglior allenatore del 2017, ha parlato ai giornalisti presenti soffermandosi sulla lotta per l'Europa League: "La sconfitta con la Sampdoria ci ha tolto quel piccolo vantaggio che avevamo accumulato sulle avversarie ma la lotta è ancora molto aperta visto che le sette partite che mancano alla fine del campionato sono ancora tante. La prossima giornata sarà importante, ma ci sono ancora due posti da assegnare. Sarebbe bello per noi tornare in Europa: non era l'obiettivo iniziale ma visto siamo in ballo, lotteremo fino alla fine. Le prossime quattro partite saranno decisive. Io allenatore del Torino? Non c'è mai stata l'opportunità di allenare qui".