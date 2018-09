RMC SPORT - Atalanta, Gollini: "Punto importante e che ci dà morale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro il Milan: “Siamo felici per questo punto, è importante e ci dà morale dopo le due sconfitte. È stata una grande prestazione nel secondo tempo, il Milan ha fatto un ottimo primo tempo ma nel secondo ci abbiamo messo cuore e intensità. Gol Higuain? Ha fatto una grande rete, era difficile impattarla così bene. Per me era difficile, calciando in quel modo poteva calciarla ovunque. È un campione, è molto forte in queste cose, bravo lui. Milan? Primo tempo molto bene, nel secondo mi sembrava stessimo meglio noi e nel finale mi sembrava di avere qualcosa in più. Nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, è un’ottima squadra, c’è coesione e ha fatto un grande avvio di campionato. È un punto guadagnato, ripartiamo da qua”